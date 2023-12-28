Украина получит финальный в этом году пакет военной помощи от США на $250 млн

Администрация Байдена объявила о последнем в этом году пакете вооружения и техники для Украины на сумму $250 млн.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Согласно сообщению, этот пакет включает в себя боеприпасы для ПВО, другие компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые боеприпасы и более 15 миллионов патронов.

Отмечается, что коалиция из более чем 50 стран продолжает оказывать критически важную поддержку украинским силам.

"Наша помощь имеет решающее значение для поддержки наших украинских партнеров в их защите своей страны и своей свободы от агрессии России. Крайне важно, чтобы Конгресс действовал быстро, чтобы продвигать интересы нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее", - отметили в Госдепе.

Напомним, 22 декабря президент США Джо Байден подписал Закон о национальной обороне (NDAA) на 2024 финансовый год, предусматривающий рекордные $886 млрд на оборонные нужды США в 2024-м фискальном году. При этом для помощи Украине предполагается выделить $300 млн.

Законопроект продолжает Инициативу содействия безопасности Украины, позволяя выделить $300 млн на программу помощи в финансовом году, который истекает 30 сентября 2024 года. Однако эта цифра в $300 млн является каплей в море по сравнению с $61 млрд, которую Байден просил одобрить у Конгресса для помощи Киеву в борьбе с начавшимся в феврале 2022 года российским вторжением. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное усиление иммиграционного законодательства.

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