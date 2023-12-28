Україна отримає фінальний в цьому році пакет військової допомоги від США на $250 млн

Адміністрація Байдена оголосила про останній в цьому році пакет озброєння та техніки для України на суму $250 млн.

Про це йдеться в заяві Держдепа США.

Згідно з повідомленням, цей пакет включає боєприпаси для ППО, інші компоненти систем ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм, протитанкові боєприпаси та понад 15 мільйонів патронів.

Зазначається, що коаліція із понад 50 країн продовжує надавати критично важливу підтримку українським силам.

"Наша допомога має вирішальне значення для підтримки наших українських партнерів у їхньому захисті своєї країни та своєї свободи від агресії Росії. Вкрай важливо, щоб Конгрес діяв швидко, щоб просувати інтереси нашої національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє", - наголосили в Держдепі.

Нагадаємо, 22 грудня президент США Джо Байден, підписав Закон про національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби США у 2024-му фіскальному році. При цьому, для допомоги Україні передбачається виділити $300 млн.

Законопроект продовжує Ініціативу сприяння безпеці України, дозволяючи виділити $300 млн на програму допомоги у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року. Однак ця цифра у $300 млн є каплею в морі порівняно з $61 млрд, які Байден просив схвалити у Конгресу для допомоги Києву в боротьбі з російським вторгненням, яке почалося в лютому 2022 року. Республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні без згоди демократів на значне посилення імміграційного законодавства.

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