Держдеп підтвердив, що 90% американської допомоги Україні витратили в США

У США було витрачено 90% допомоги у сфері безпеки, яку країна виділила Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

Він зазначив, що ці кошти пішли на користь американського бізнесу, місцевих громад та зміцнення оборонно-промислової бази.

За словами Блінкена, якщо Конгрес проголосує за подальше фінансування допомоги Україні та іншим країнам, то виграють від цього американські громадяни, підприємства, працівники, союзники та партнери Штатів, а також "люди в усьому світі, які сподіваються, що Сполучені Штати будуть лідером".

Однак якщо голосування "зазнає невдачі", то виграють Москва, Тегеран та Пекін.

Допомога Україні: проблеми з ухваленням

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

На тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

А пізніше Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.

Кілька тижнів тому в Сенаті було представлено законопроєкт від демократів, яким пропонується ухвалити пакет із нацбезпеки на близько 110 млрд доларів. Із них понад 15 млрд доларів планували виділити на підтримку України, 43,6 млрд доларів – на заходи, спрямовані на збільшення потужностей США з виробництва зброї та боєприпасів.

Республіканці ж хотіли побачити в документі більш рішучі заходи з посилення безпеки кордону США. На тлі цього Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт. Наступна спроба проголосувати за допомогу очікується на початку 2024 року.

Коли в Конгресі тривали дискусії щодо допомоги, Байден зазначав, що підтримка України дозволяє не залучати американських військових до бойових дій у разі подальшого поширення російської агресії.

А The Washington Post писало, що майже 90% коштів на військову допомогу Україні залишаються в Штатах для потреб заводів і працівників. Це повʼязано з тим, що гроші не надходять безпосередньо в Україну, а використовуються в США для створення нової зброї або для заміни тій, яку надсилають із американських запасів.