Аргентина відправила Україні 16-ту партію гуманітарної допомоги

19 грудня 2023 року з Буенос-Айреса до Варшави прибув вантаж з гуманітарною допомогою для України. Ця партія стала вже 16-ю з початку широкомасштабної агресивної війни Росії проти нашої держави.

Про це повідомило Посольство України в Аргентині.

У повідомленні йдеться, що до чергового гуманітарного вантажу з Аргентини увійшли майже 7 тонн продуктів харчування довготривалого використання та медикаментів.

"Щиро дякуємо Аргентинському агентству міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги - "Білі шоломи" Міністерства закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини, Українській Центральній Репрезентації в Аргентині, компанії “Meta Soluciones Farmacéuticas”, Конвенту церков євангельських християн і слов'янських баптистів Аргентини, Уругваю та Парагваю, а також Біблійній християнській церкві Буенос-Айреса за надання цієї важливої гуманітарної допомоги", - написало диппредставництво на своїй сторінці у Facebook.

Окрему подяку посольство висловило неурядовій організації "Solidaire" та її президенту, меценату та пілоту, пану Енріке Піньєйро за системну логістичну підтримку у доставці гуманітарних вантажів для України.

Гуманітарна допомога Україні. Фото: Посольство України в Аргентині / Facebook

У посольстві додали, що практично з початку широкомасштабної збройної агресії Росії проти України аргентинською стороною було розпочато процес надання гуманітарної допомоги нашій державі. На кінець 2023 року з Аргентини надіслано 16-ть гуманітарних вантажів, загальною вагою близько 142 тонн.

Раніше повідомлялося, що ООН закликала партнерів виділити додаткові кошти на гуманітарну допомогу для України, зокрема - $435 мільйонів для проходження зимового періоду. За рахунок цих коштів можна було б забезпечити гуманітарною допомогою понад 1,7 мільйона осіб на всій території України до березня 2024 року.

Крім того, в ООН повідомили, що вже доставлено 14 конвоїв з гуманітарною допомогою до прифронтових населених пунктів Запорізької області. Була надана необхідна підтримка понад 30 000 людей, які проживають поблизу південного фронту. З початку року до прифронтових районів прибули 96 гуманітарних конвоїв.