ООН просить партнерів виділити додаткові кошти на гуманітарну допомогу для України

Організація об’єднаних націй закликала виділити 46 мільярдів доларів на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз у всьому світі, зокрема на окупованих палестинських територіях, в Судані та Україні.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомило Reuters.

У своєму Глобальному огляді гуманітарної ситуації на 2024 рік Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що майже 300 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги наступного року через конфлікти, надзвичайні кліматичні ситуації та економічні фактори.

Глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс сказав, що інші організації, включаючи Червоний Хрест і національні товариства Червоного Хреста, звернулися з власними зверненнями щодо фінансування.

За його словами, допомога необхідна 74,1 мільйону людей у країнах Африки, а Україна знаходиться чи не у найважчих умовах, оскільки переживає відчайдушні часи та війну, яка відновиться з новою силою наступного року. Тому Україні потрібно буде потрібно багато уваги.

Гуманітарна система зіткнулася з серйозною фінансовою кризою, оскільки минулого року було профінансовано трохи більше третини з 57 мільярдів доларів, необхідних для надання допомоги, повідомляє OCHA у своїй щорічній оцінці глобальних гуманітарних потреб.

Гріффітс описав це як найгіршу нестачу фінансування за останні роки. Він сказав, що було важко зробити так, щоб агентства з надання допомоги були реалістичними, цілеспрямованими та жорсткими при оцінці потреб.

В той же час, Гріффітс додав, що Близький Схід в цілому, Газа і Західний берег, ймовірно, будуть зоною найбільшої гуманітарної потреби.

ООН просить виділити Україні кошти для проходження зимового періоду

На початку листопада ООН звернулася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просить виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів для проходження зимового періоду.

Раніше управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляло, що виділить 123 мільйони доларів для допомоги у зимовий період внутрішньо переміщеним особами та іншим людям, які постраждали від війни.

Окрім ООН, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) також додатково спрямує 25 мільйонів доларів на підготовку потерпілих від війни українців до зими.

Джерело фото: ua.depositphotos.com