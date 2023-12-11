ООН просит партнеров выделить дополнительные средства на гуманитарную помощь для Украины

Организация объединенных наций призвала выделить 46 миллиардов долларов на 2024 год для помощи миллионам людей, пострадавших от гуманитарных кризисов по всему миру, в частности, на оккупированных палестинских территориях, в Судане и Украине.

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Об этом сообщило Reuters .

В своем Глобальном обзоре гуманитарной ситуации на 2024 год Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) заявило, что почти 300 миллионов человек будут нуждаться в гуманитарной помощи в следующем году из-за конфликтов, чрезвычайных климатических ситуаций и экономических факторов.

Глава ООН по вопросам помощи Мартин Гриффитс сказал, что другие организации, включая Красный Крест и национальные общества Красного Креста, обратились с собственными обращениями по поводу финансирования.

По его словам, помощь необходима 74,1 миллиону человек в странах Африки, а Украина находится едва ли не в самых тяжелых условиях, поскольку переживает отчаянные времена и войну, которая возобновится с новой силой в следующем году. Поэтому Украине потребуется много внимания.

Гуманитарная система столкнулась с серьезным финансовым кризисом, поскольку в прошлом году было профинансировано чуть более трети из 57 миллиардов долларов, необходимых для оказания помощи, сообщает OCHA в своей ежегодной оценке глобальных гуманитарных потребностей.

Гриффитс описал это как худшую нехватку финансирования за последние годы. Он сказал, что было трудно сделать так, чтобы агентства по оказанию помощи были реалистичными, целенаправленными и жесткими при оценке потребностей.

В то же время Гриффитс добавил, что Ближний Восток в целом, Газа и Западный берег, вероятно, будут зоной наибольшей гуманитарной потребности.

ООН просит выделить Украине средства для прохождения зимнего периода

В начале ноября ООН обратилась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просит выделить для Украины помощь в размере 435 миллионов долларов для прохождения зимнего периода.

Ранее управление Верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщало, что выделит 123 миллиона долларов для помощи в зимний период внутренне перемещенными лицами и другим людям, пострадавшим от войны.

Кроме ООН, агентство США по международному развитию (USAID) также дополнительно направит 25 миллионов долларов на подготовку потерпевших от войны украинцев к зиме.

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