ООН просит партнеров выделить Украине $435 миллионов для прохождения зимнего периода

Организация объединенных наций обратилась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просит выделить для Украины помощь в размере 435 миллионов долларов для прохождения зимнего периода.

Об этом говорится на сайте офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

Этот план осуществляется благодаря совместным усилиям правительства Украины и национальных, региональных и местных органов власти. В будущем его будет регулярно дополнять программа, направленная на удовлетворение потребностей более 11 миллионов украинцев.

В сообщении говорится, что за счет этих средств можно обеспечить гуманитарной помощью более 1,7 миллиона человек на всей территории Украины до марта 2024 года.

Согласно сообщению, в первую очередь поддержка будет предоставляться прифронтовым областям: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.

В ООН сообщили, что уже доставила 14 конвоев из резин помощи в прифронтовые населенные пункты Запорожской области, оказывая необходимую поддержку более 30 000 человек, проживающих вблизи южного фронта. С начала года в прифронтовые районы прибыли 96 гуманитарных конвоев

Ранее управление Верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщало, что выделит 123 миллиона долларов для помощи в зимний период внутренне перемещенным лицам и другим людям, пострадавшим от войны.

Кроме ООН, агентство США по международному развитию (USAID) также дополнительно направит 25 миллионов долларов на подготовку пострадавших от войны украинцев к зиме.