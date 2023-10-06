Великобритания предоставит Украине $500 млн для прохождения зимнего периода

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит более 500 миллионов долларов гуманитарной финансовой помощи Украине для прохождения зимнего периода.

Эту информацию сообщил офис премьер-министра во время выступления перед участниками саммита Европейского политического сообщества.

По словам Сунака, Великобритания предоставляет четвертую гарантию кредита Всемирного банка на сумму 500 миллионов долларов. Она предназначена для того, чтобы правительство Украины могло обеспечить зимой жизненно важные выплаты для трех миллионов домохозяйств.

Планируемые выделения также включают 34 миллиона фунтов стерлингов (40,8 млн долларов) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду.

Также будет выделено 10 миллионов фунтов стерлингов (12,2 млн. долларов) на бытовое электроснабжение, которое может пострадать от атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Помощь от Британии

До конца этого года Британия планирует поставить Украине десятки тысяч снарядов. Такое заявление сделал министр обороны Грант Шаппс после заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии.

Недавно стало известно, что Великобритания передала Украине партию тяжелых дронов Malloy, способных перевозить оружие к линии фронта или эвакуировать раненых.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал жесткую критику в отношении правительства своей страны и призвал Лондон и его союзников немедленно предоставить Украине еще больше необходимой военной техники, включая дальнобойные ракеты.