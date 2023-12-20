Допомогу для України від США перед різдвяними канікулами не ухвалять

Демократи й республіканці заявили, що імовірно, Сенат США не ухвалить пакет фінансової допомоги Україні та рішення щодо посилення безпеки кордонів США до початку 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, сенатори від обох партій називають переговори, які нині тривають, продуктивними, втім вважають, що роботу ймовірно не завершать найближчим часом.

"Наші учасники переговорів працюватимуть дуже, дуже старанно протягом періоду грудневих і січневих канікул, і наша мета - зробити щось, як тільки ми повернемося", - сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Він додав, що демократи та республіканці в Сенаті розуміють, що іще багато роботи попереду, щоб ухвалити законодавство, яке посилить безпеку кордонів США.

"Ми досягли важливого прогресу, але це непрості переговори, і процес потребує більше часу. Але незалежно від того, скільки часу це займе, ми повинні досягти успіху, тому що ставки високі — для Америки та для наших друзів у Європі, на Близькому Сході та в усьому світі. Ми повинні надіслати додаткову допомогу Україні, щоб перемогти Владіміра Путіна”, - заявив Чак Шумер.

У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів "досягають обнадійливого прогресу, але залишаються складні питання".

Як пише видання, імміграційна реформа є однією з найбільш розбіжних проблем в американській політиці, і спроби двопартійних реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.

"Я не можу сказати, наскільки це складно. Це найскладніша сфера американського законодавства", - сказав сенатор Кірстен Сінема.

"Цього тижня ми явно не завершимо текст, щоб мати можливість проголосувати, щоб зібрати всі ці речі докупи. Ми продовжуватимемо працювати, поки це не буде зроблено. Ми всі повернемося до цього в січні, але це займе деякий час, щоб закінчити весь текст", - заявив сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд.

Зауважимо, Конгерс США повертається до роботи 8 січня 2024.

Допомога від США

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.