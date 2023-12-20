Помощь для Украины от США перед рождественскими каникулами не примут

Демократы и республиканцы заявили, что предположительно Сенат США не примет пакет финансовой помощи Украине и решение об усилении безопасности границ США до начала 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, сенаторы от обеих партий называют ныне продолжающиеся переговоры продуктивными, впрочем считают, что работу вероятно не завершат в ближайшее время.

"Наши участники переговоров будут работать очень, очень усердно в течение периода декабрьских и январских каникул, и наша цель – сделать что-то, как только мы вернемся", – сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Он добавил, что демократы и республиканцы в Сенате понимают, что еще много работы впереди, чтобы принять законодательство, которое усилит безопасность границ США.

"Мы добились важного прогресса, но это непростые переговоры, и процесс требует больше времени. Но независимо от того, сколько времени это займет, мы должны добиться успеха, потому что ставки высокие — для Америки и для наших друзей в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире Мы должны прислать дополнительную помощь Украине, чтобы победить Владимира Путина”, - заявил Чак Шумер.

В совместном заявлении Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявили, что участники переговоров "достигают обнадеживающего прогресса, но остаются сложные вопросы".

Как пишет издание, иммиграционная реформа является одной из наиболее расходящихся проблем в американской политике, и попытки двухпартийных реформ неоднократно терпели неудачу в течение последних 20 лет.

"Я не могу сказать, насколько это сложно. Это самая сложная область американского законодательства", - сказал сенатор Кирстен Синема.

"На этой неделе мы явно не завершим текст, чтобы иметь возможность проголосовать, чтобы собрать все эти вещи вместе. Мы будем продолжать работать, пока это не будет сделано. Мы все вернемся к этому в январе, но это займет некоторое время, чтобы закончить весь текст", – заявил сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд.

Заметим, Конгерс США возвращается к работе 8 января 2024 года.

Помощь от США

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израилю. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.