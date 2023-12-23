Байден подписал оборонный бюджет: Украина получит 300 млн долларов

22 декабря президент США Джо Байден подписал Закон о национальной обороне (NDAA) на 2024 финансовый год, предусматривающий рекордные 886 миллиардов на оборонные нужды США в 2024-м фискальном году. При этом для помощи Украине предполагается выделить 300 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Закон предоставляет критически важные полномочия, необходимые для создания армии, необходимой для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, которые ежедневно выполняют эту миссию. Я также благодарю Конгресс за расширение раздела VII Закона о наблюдении за иностранной разведкой", - сообщил Байден, но добавил, что некоторые согласия этого закона вызывают беспокойство.

Законопроект продолжает Инициативу содействия безопасности Украины, позволяя выделить 300 миллионов долларов на программу помощи в финансовом году, который истекает 30 сентября 2024 года.

Согласно сообщению, закон, состоящий из почти 3100 страниц, предусматривал повышение зарплаты военнослужащим на 5,2% и увеличил общий бюджет национальной безопасности примерно на 3% до 886 миллиардов долларов. Он также перечисляет некоторые китайские компании по производству аккумуляторов, которые, по его словам, не имеют права на закупки Министерства обороны.

Напомним, Палата представителей США поддержала законопроект об оборонной политике, предусматривающий рекордные 886 млрд долларов ежегодных военных расходов и санкционирующий такие меры, как помощь Украине и противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, еще 14 декабря.

Однако эта цифра в 300 млн является каплей в море по сравнению с 61 миллиардом долларов, которые Байден просил одобрить у Конгресса для помощи Киеву в борьбе с начавшимся в феврале 2022 года российским вторжением. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное усиление иммиграционного законодательства.