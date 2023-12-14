Конгресс США одобрил оборонный бюджет: для Украины предусмотрено 300 млн долларов

Палата представителей США поддержала законопроект об оборонной политике, предусматривающий рекордные 886 млрд долларов ежегодных военных расходов и санкционирующий такие меры, как помощь Украине и противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что документ набрал 310 голосов "за" и 118 "против". Таким образом, он получил большинство в две трети голосов, которые были необходимы для принятия проекта и направления его на подписание президентом США Джо Байденом.

Сенат также поддержал законопроект сильным двухпартийным большинством – 87 "за" и 13 "против".

Документ продолжает Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) до конца 2026 года, позволяя выделить 300 млн долларов на программу в финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Однако это число является крошечным по сравнению с 61 млрд долларов помощи Украине, о которых Байден попросил Конгресс раньше.

Помощь Украине: запрос Байдена

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

На фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля.

А позже Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, которое не предусматривает средств ни для Украины, ни для Израиля.

Несколько дней назад в Сенате был представлен законопроект от демократов, которым предлагается принять пакет по нацбезопасности на около 111 млрд долларов. Из них более 15 млрд долларов могут выделить на поддержку Украины, 43,6 млрд долларов – на меры, направленные на увеличение мощностей США по производству оружия и боеприпасов.

Республиканцы же хотят увидеть в документе более решительные меры по усилению безопасности границы США. В связи с этим Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, но в дальнейшем может состояться новое.

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