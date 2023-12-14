Помощь Украине: в Белом доме отреагировали на отказ продлить работу Конгресса США на неделю

Белый дом подверг критике решение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона не продолжать на неделю работу обеих палат Конгресса США для принятия дополнительного финансирования для Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

"Как вы слышали от президента Байдена американский народ не будет отказываться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Меньше с тем спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу 14 декабря без согласования вопросов границы, без финансирования для Израиля и Украины", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что это поощряет потенциальных агрессоров на глобальном уровне.

"Мир наблюдает за действиями республиканцев в Конгрессе. Москва, Пекин и Тегеран - все они смотрят. Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира", - подчеркнула Жан-П' ер.

Заметим, что Палата представителей и Сенат прекращают работу 14 декабря из-за рождественских каникул.

Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил финансирование для Украины

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден лично работает над тем, чтобы Конгресс выделил дополнительное финансирование для Украины.

"Президент очень много работает. Вся команда прилагает тяжелые усилия", - сказал Кирби.

Он также добавил, что президент США лично побуждает законодателей действовать в этом вопросе и готов идти на компромиссы для продвижения вперед в переговорах.

Одобрение помощи Украине к Рождеству – невозможно

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что Конгресс, вероятно, не поддержит дополнительный финансовый пакет для Украины к Рождеству, даже если обе политические партии достигнут согласия по этому поводу в ближайшие дни.

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