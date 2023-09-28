Россия и Северная Корея продолжают переговоры по поставкам оружия, – Госдеп

Во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ проходили переговоры по поставкам оружия России, и они развиваются. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает "Укринформ".

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ина в Россию. И мы считаем, что они продолжаются", – сказал он.

По словам Миллера, речь может идти как о потенциальной передаче оружия из КНДР в РФ, так и о предоставлении технологий Северной Корее. Это подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама Россия.

Поэтому в Госдепе призывают Северную Корею соблюдать то, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России.

Визит Ким Чен Ына в Россию

12 сентября лидер КНДР прибыл с визитом в Россию. Там он, в частности, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности.

Этот визит прошел на фоне сообщений СМИ о готовности Пхеньяна передать России оружие и боеприпасы.

В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что Россия еще с конца июля получает вооружение от КНДР. Речь идет о снарядах 122 мм и 152 мм, ракетах к РСЗО "Град", боеприпасах к советским пушкам и определенном количестве танковых снарядов.