Під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до РФ відбувалися переговори щодо постачання зброї Росії, і вони мають розвиток. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, передає "Укрінформ".

"Ми неодноразово говорили про це та попереджали, що переговори про зброю між Росією та КНДР майже напевно мали місце під час поїздки Кім Чен Ина до Росії. І ми вважаємо, що вони тривають", – сказав він.

За словами Міллера, може йтися як про потенційну передачу зброї з КНДР до РФ, так і про надання технологій Північній Кореї. Це підірве глобальний режим нерозповсюдження та порушуватиме відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала сама Росія.

Тому в Держдепі закликають Північну Корею дотримуватися того, про що вона публічно заявляла, та утриматися від постачання зброї Росії.

Візит Кім Чен Ина до Росії

12 вересня лідер КНДР прибув із візитом до РФ. Там він, зокрема, зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин сказав, що "КНДР підтримує всі рішення Путіна" і вважає, що "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту своєї безпеки".

Цей візит відбувся на тлі повідомлень ЗМІ про готовність Пхеньяна передати Росії зброю та боєприпаси.

Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначав, що Росія ще з кінця липня отримує озброєння від КНДР. Ідеться про снаряди 122 мм та 152 мм, ракети до РСЗВ "Град", боєприпаси до радянських гармат та певну кількість танкових снарядів.