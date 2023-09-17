У США сумніваються, що снаряди з КНДР можуть вплинути на хід війни в Україні

Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів Росії, але це навряд чи матиме велике значення для війни в Україні. Про це заявив голова Об’єднаних штабів США генерал Марк Міллі, передає AP.

За його словами, нещодавня зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина й президента РФ Володимира Путіна, ймовірно, змусить Пхеньян надати Москві 152-міліметрові артилерійські снаряди радянських часів. Але поки що не ясно, скільки і як скоро.

"Чи буде велика різниця? Я скептично до цього ставлюся", – сказав Міллі.

Генерал додав, що не хоче надто применшувати допомогу Росії зброєю, але сумнівається, що вона буде вирішальною.

Візит Кім Чен Ина до Росії

12 вересня лідер КНДР прибув із візитом до РФ. Там він, зокрема, зустрівся з Володимиром Путіним.

Північнокорейський диктатор сказав, що "КНДР підтримує всі рішення Путіна" і вважає, що "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту своєї безпеки".

Цей візит відбувся на тлі повідомлень ЗМІ про готовність Пхеньяна передати Росії зброю та боєприпаси.

Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов днями сказав, що Росія вже отримує озброєння від КНДР. Ідеться про снаряди 122 мм та 152 мм, ракети до РСЗВ "Град", боєприпаси до радянських гармат та певну кількість танкових снарядів. За його словами, постачання відбувається вже півтора місяця.