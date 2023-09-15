"Поплічник російських злочинців". Кім Чен Ин потрапив до бази "Миртоворець"

Лідер КНДР Кім Чен Ин потрапив до бази центру "Миротворець", який фіксує ознаки злочинів проти національної безпеки України. Відповідна інформація розміщена на сайті центру.

У "Миротворці" очільника Північної Кореї назвали пособником російських військових злочинців і співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Серед причин внесення його до бази також вказано замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також забезпечення російської військової агресії проти України та її громадян.

Кім Чен Ин: візит до Росії

12 вересня лідер КНДР прибув із візитом до РФ. Там він, зокрема, зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Північнокорейський диктатор сказав, що "КНДР підтримує всі рішення Путіна" і вважає, що "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту своєї безпеки".

Цей візит відбувся на тлі повідомлень ЗМІ про готовність Пхеньяна передати Росії зброю та боєприпаси.

Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов днями сказав, що Росія вже отримує озброєння від КНДР. Ідеться про снаряди 122 мм та 152 мм, ракети до РСЗВ "Град", боєприпаси до радянських гармат та певну кількість танкових снарядів. За його словами, постачання відбувається вже півтора місяця.