США ввели санкції проти компаній торговця зброєю, який виступив посередником між РФ та КНДР

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо трьох компаній, які забезпечують в обхід уже прийнятих санкцій угоди з продажу зброї між Росією та Північною Кореєю.

Як йдеться у повідомленні відомства, цими юридичними особами є Verus LLC, Defense Engineering LLC та Versor S.R.O. Усі вони пов'язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, проти якого США ввели санкції ще 30 березня цього року.

Зазначається, що ця людина, ведучи переговори з КНДР та російськими офіційними особами, організувала ймовірні плани щодо передачі до РФ більше двох десятків видів зброї та боєприпасів в обмін на низку товарів, включаючи сировину, для КНДР.

Мкртичев зазначений як президент компанії Versor, засновник та власник Verus та єдиний директор Defense Engineering. Зазначається, що він координував свої дії з північнокорейськими чиновниками у сфері закупівель та використав Versor для ведення переговорів із компаніями за кордоном.

"США продовжують викорінювати незаконні фінансові мережі, які прагнуть направити підтримку з Північної Кореї на російську військову машину. Разом з нашими союзниками і партнерами ми, як і раніше, віддані викриттю та припиненню торгівлі зброєю, що лежить в основі жорстокої війни Путіна в Україні", - прокоментував заступник міністра фінансів США з боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Нагадаємо, що в березні США заявляли, що мають докази того, що Москва за посередництва Мкртичева веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв і що Північна Корея продавала ракети російській ПВК "Вагнер" у розпал битви за Бахмут, хоча керівник цієї структури Євген Пригожин називав цю інформацію "плітками і домислами". При цьому заявляла про підтвердженість поставок КНДР зброї "Вагнеру" і Велика Британія.

Джерело фото: ua.depositphotos.com