США ввели санкции против компаний торговца оружием, выступившего посредником между РФ и КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении трех компаний, обеспечивающих в обход уже принятых санкций сделки по продаже оружия между Россией и Северной Кореей.

Как говорится в сообщении ведомства, этими юридическими лицами являются Verus LLC, Defense Engineering LLC и Versor S.R.O. Все они связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртичевым, против которого США ввели санкции еще 30 марта этого года.

Отмечается, что этот человек, ведя переговоры с КНДР и российскими официальными лицами, организовал вероятные планы по передаче в РФ более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на ряд товаров, включая сырье, для КНДР.

Мкртичев указан как президент компании Versor, основатель и владелец Verus и единственный директор Defense Engineering. Отмечается, что он координировал свои действия с северокорейскими чиновниками в сфере закупкам и использовал Versor для ведения переговоров с компаниями за рубежом.

"США продолжают искоренять незаконные финансовые сети, которые стремятся направить поддержку из Северной Кореи на российскую военную машину. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы по-прежнему привержены разоблачению и пресечению торговли оружием, лежащей в основе жестокой войны Путина в Украине", - прокомментировал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Напомним, что в марте США заявляли, что располагают доказательствами того, что Москва при посредничестве Мкртичева ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял и что Северная Корея продавала ракеты российской ЧВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информу "сплетнями и домыслами". При этом заявляла о подтвержденности поставок КНДР оружия "Вагнеру" и Великобритания.

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