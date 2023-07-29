Україна використовує у війні з Росією ракети для "Градів" виробництва КНДР - ЗМІ

Українські артилерійські розрахунки обстрілювали російські позиції ракетами, зробленими у Північній Кореї під час спроб контрнаступу на північному та південному флангах біля Бахмута Донецької області, стверджує американське видання Financial Times.

Повідомляється, що північнокорейську зброю, про застосування якої Україною раніше не повідомлялося, продемонстрували FT військові, які експлуатують радянські реактивні системи залпового вогню "Град". Судячи з маркування, більшість її було вироблено у 1980-х та 1990-х роках.

При цьому ЗМІ посилається на командира артилеристів на ім'я Руслан, який дав не найкращу характеристику боєприпасам КНДР. За його словами, військові незадоволені ними через високу частку боєприпасів, які дають осічку або не вибухають.

Один з українських військових застеріг журналіста FT від наближення надто близько до ракетної установки, коли екіпаж стріляв північнокорейськими боєприпасами, оскільки ті "дуже ненадійні і іноді витворяють божевільні речі".

Зазначається, що раніше фотокореспонденти вже фотографували українських військових із, як виявилося, північнокорейськими боєприпасами у Запорізькій області наприкінці червня та у липні, проте вони не ідентифікували їх саме як північнокорейські.

Українські військові заявляють, що ракети виробництва КНДР перед тим, як потрапити в Україну, були "захоплені" з корабля "дружньою" країною, але, як пише видання, відмовилися надати додаткову інформацію.

У свою чергу, радник міністра оборони України Юрій Сак зазначив, що ці ракети могли бути захоплені у російських військ як трофеї. За його словами, "ми захоплюємо їхні танки, ми захоплюємо їхню техніку, і дуже можливо, що це також результат успішного проведення українською армією військової операції". Сак нагадав, що РФ закуповувала різні типи боєприпасів "у різних тираній, включаючи Північну Корею та Іран".

Нагадаємо, що сама КНДР є союзником РФ у війні проти України, а дипломатичні відносини з цією азіатською країною Україна розірвала ще в липні 2022 року в якості реакції на визнання "незалежності ДНР і ЛНР", які, однак, згодом були "включені до складу РФ", що Північна Корея також підтримала.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу цього тижня відвідав Пхеньян, де відзначають 70-річчя перемир'я у Корейській війні, та зустрівся з тамтешнім лідером Кім Чен Ином. Північнокорейський диктатор ознайомив його із досягненнями місцевого ВПК, показавши, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети, танки та бронетехніку.

У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу прокоментував цей візит, висловивши впевненість, що Шойгу їздив до Північної Кореї саме домовлятися про постачання зброї, оскільки "для продовження своєї агресії проти України Росія відчайдушно потребує підтримки, зброї, де б не довелося її знаходити".

У березні США заявляли, що мають докази того, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому також заявляв Джон Кірбі заявляв і що Північна Корея продавала ракети російській ПВК "Вагнер" у розпал битви за Бахмут, хоча керівник цієї структури Євген Пригожин називав цю інформацію "плітками та домислами". При цьому заявляла про підтвердження поставок КНДР зброї "Вагнеру" й Великобританія.