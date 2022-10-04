Північна Корея підтримала проголошену РФ анексію українських територій

Країна-ізгой Північна Корея підтримує проголошену Росією анексію частини території України, звинувативши Сполучені Штати у втручанні у справи інших держав.

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Про це заявило міністерство закордонних справ КНДР, пише Reuters.

Державні ЗМІ КНДР повідомили про резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує проголошену Росією анексію українських територій, на яку 30 вересня наклала вето РФ, підтримуючи твердження Москви про те , що це "начебто таке волевиявлення цих регіонів".

Україна та весь цивілізований світ засудили референдуми як фальсифікацію, а Вашингтон закликав країни-члени ООН не визнавати будь-які зміни територій України, а Росію вивести свої війська з регіонів, які вона захопила силою і де досі тривають активні бойові дії.

Джо Чол Су, генеральний директор міжнародних організацій у Міністерстві закордонних справ Пхеньяну, заявив, що начебто "референдуми" були проведені законно, а Сполучені Штати втручаються у внутрішні справи незалежних країн і обмежують їхні законні права.

"Щоб зберегти безперечний "однополярний світ", США втручаються у внутрішні справи незалежних країн і порушують їхні законні права, зловживаючи Радою безпеки ООН", - сказав Джо Чол Су.

Зазначимо, Україна розірвала відносини з Північною Кореєю, старим союзником Росії з часів холодної війни, у липні після того, як Пхеньян визнав дві самопроголошені республіки на сході України.

Раніше видання The New York Times з посиланням на розвідку США повідомило, що країна-агресор РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів і зараз змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.

Але Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії і не планує це робити, водночас попередивши Сполучені Штати "тримати язик за зубами" і припинити поширювати чутки, спрямовані на дескридитацію "іміджу країни".