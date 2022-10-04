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Северная Корея поддержала провозглашенную РФ аннексию украинских территорий
Страна-изгой Северная Корея поддерживает провозглашенную Россией аннексию части территории Украины, обвинив Соединенные Штаты во вмешательстве в дела других государств.
Об этом заявило министерство иностранных дел КНДР, пишет Reuters.
Государственные СМИ КНДР сообщили о резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей провозглашенную Россией аннексию украинских территорий, на которую 30 сентября наложила вето РФ, поддерживая утверждение Москвы о том, что это "вроде бы такое волеизъявление этих регионов".
Украина и весь цивилизованный мир осудили референдумы как фальсификацию, а Вашингтон призвал страны-члены ООН не признавать какие-либо изменения территорий Украины, а Россию вывести свои войска из регионов, которые она захватила силой и где до сих пор продолжаются активные боевые действия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Джо Чол Су, генеральный директор международных организаций в Министерстве иностранных дел Пхеньяна, заявил, что якобы "референдумы" были проведены законно, а Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ограничивают их законные права.
"Чтобы сохранить бесспорный "однополярный мир", США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и нарушают их законные права, злоупотребляя Совбезом ООН", - сказал Джо Чол Су.
Отметим, Украина разорвала отношения с Северной Кореей, старым союзником России со времен холодной войны, в июле после того, как Пхеньян признал две самопровозглашенные республики на востоке Украины.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на разведку США сообщило, что страна-агрессор РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов и сейчас вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.
Но Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию и не планирует это делать, в то же время предупредив Соединенные Штаты "держать язык за зубами" и прекратить распространять слухи, направленные на дескридитацию "имиджа страны".