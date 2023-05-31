У МЗС відреагували на спробу КНДР запустити супутник-шпигун: закликаємо посилити тиск на Пхеньян

Україна рішуче засуджує спробу запуску КНДР ракетоносія для виведення на орбіту військового супутника і закликає посилити тиск на Пхеньян.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

"Пхеньян в черговий раз вдається до дій, що дестабілізують ситуацію в регіоні та порушують міжнародне право. Стурбованість також викликають заяви про повторні запуски найближчим часом", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що запуски КНДР ракет балістичних технологій та продовження північнокорейських ракетної і ядерної програм є грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Україна закликає посилити зусилля міжнародної спільноти щодо тиску на Пхеньян задля забезпечення стабільності і безпеки на Корейському півострові", - додали у відомстві.

Нагадаємо, запуск північнокорейського супутника-шпигуна в середу, 31 травня, завершився невдачею: ракета-носій і вантаж впали в море.

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