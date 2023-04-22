Японія планує збивати ракети чи супутник КНДР: військовим наказали приготуватися

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада наказав Силам самооборони країни бути готовими збити північнокорейську ракету або супутник-шпигун, якщо буде ймовірність їхнього падіння на територію Японії. Про це повідомляє The Japan Times.

Зазначається, що урядовець сказав про необхідність провести приготування перед можливим наказом на знищення балістичних ракет або інших об’єктів. Ця заява пролунала через кілька днів після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин повідомив про підготовку Пхеньяна до запуску свого першого військового розвідувального супутника.

Своєю чергою підготовка Японії має на меті обмежити шкоду, якщо балістична ракета або інший об’єкт впаде на територію країни. Відповідні заходи включають відправку систем протиракетної оборони Patriot до префектури Окінава, а також розгортання есмінців Aegis у водах навколо Японії.

Як зауважують журналісти, ще жодна країна не намагалася збити північнокорейську ракету, попри історію провокаційних запусків із боку Пхеньяна, включаючи проліт ракети над Японією, який відбувся в жовтні 2022 року. Японське міністерство оборони заявляло, що не вжило заходів для знищення цього боєприпасу, оскільки вирішило, що він не впаде на територію країни.

Нагадаємо, КНДР планує здійснити запуск свого військового супутника до кінця квітня. У Пхеньяні заявили, що планують таким чином "посилити свою військову ефективність".

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