Япония планирует сбивать ракеты или спутник КНДР: военным приказали приготовиться

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал Силам самообороны страны быть готовыми сбить северокорейскую ракету или спутник-шпион, если будет вероятность их падения на территорию Японии. Об этом сообщает The Japan Times.

Отмечается, что чиновник сказал о необходимости провести приготовления перед возможным приказом по уничтожению баллистических ракет или других объектов. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о подготовке Пхеньяна к запуску своего первого военного разведывательного спутника.

В свою очередь подготовка Японии имеет целью ограничить ущерб, если баллистическая ракета или другой объект упадет на территорию страны. Соответствующие мероприятия включают в себя отправку систем противоракетной обороны Patriot в префектуру Окинава, а также развертывание эсминцев Aegis в водах вокруг Японии.

Как отмечают журналисты, еще ни одна страна не пыталась сбить северокорейскую ракету, несмотря на историю провокационных запусков со стороны Пхеньяна, включая пролет ракеты над Японией, состоявшийся в октябре 2022 года. Японское министерство обороны заявляло, что не приняло мер по уничтожению этого боеприпаса, поскольку решило, что он не упадет на территорию страны.

Напомним, КНДР планирует осуществить запуск своего военного спутника до конца апреля. В Пхеньяне заявили, что планируют таким образом "усилить свою военную эффективность".

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