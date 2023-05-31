В МИД отреагировали на попытку КНДР запустити спутник-шпион: призываем усилить давление на Пхеньян

Украина решительно осуждает попытку запуска КНДР ракетоносителя для вывода на орбиту военного спутника и призывает усилить давление на Пхеньян.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"Пхеньян в очередной раз прибегает к действиям, которые дестабилизируют ситуацию в регионе и нарушают международное право. Обеспокоенность также вызывают заявления о повторных запусках в ближайшее время", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что запуски КНДР ракет баллистических технологий и продолжение северокорейских ракетной и ядерной программ являются грубым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

"Украина призывает усилить усилия международного сообщества по давлению на Пхеньян в целях обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове", - добавили в ведомстве.

Напомним, запуск северокорейского спутника-шпиона в среду, 31 мая, завершился неудачей: ракета-носитель и груз упали в море.

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