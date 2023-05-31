КНДР неудачно запустила спутник-шпион, южнокорейцы нашли обломки ракеты (ФОТО)

Запуск северокорейского спутника-шпиона в среду, 31 мая, завершился неудачей: ракета-носитель и груз упали в море. Об этом сообщает KCNA.

Отмечается, что ракета "Чоллима-1" вышла из строя из-за проблем с двигателем и топливной системой.

Как передает Reuters, этот полет стал шестой попыткой запуска спутника Северной Кореей и первой с 2016 года.

Военные Южной Кореи заявили, что нашли части ракеты-носителя. Из распространённых фото видно, что южнокорейцам удалось извлечь большой цилиндрический предмет.

Обломок, найденный южнокорейскими военными. Фото: Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи/Facebook

По словам Джорджа Уильяма Герберта, адъюнкт-профессора Центра исследований в области нераспространения, на изображениях видна по крайней мере часть ракеты, в частности, "межуступенчатая" секция, предназначенная для соединения с другой ступенью.

Он отметил, что, скорее всего, это ракета на жидком топливе, а круглый коричневый предмет внутри, вероятно, является топливным баком.

Напомним, ранее Северная Корея заявляла, что запустит свой первый военный разведывательный спутник для наблюдения за деятельностью США.

В свою очередь министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказывал Силам самообороны страны быть готовыми сбить северокорейскую ракету или спутник-шпион, если будет вероятность их падения на территорию Японии.