РФ и КНДР всегда будут вместе: что сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным

В среду, 13 сентября, северокорейский диктатор Ким Чен Ын и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин начали свою встречу на космодроме "Восточный".

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Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что сегодня на космодроме "Восточный" россияне хвалились Ким Чен Ину своими ракетами и "достижениями" в космической отрасли.

Северокорейский диктатор сказал, что "смог почувствовать искренность российских друзей и своими глазами увидеть настоящее и будущее российского космического государства".

Ким Чен Ын сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности".

Также он сказал, что рассчитывает, что "РФ и КНДР всегда будут вместе в борьбе с империализмом".

В то же время северокорейский лидер напомнил, что СССР сыграл большую роль в становлении и построении независимости КНДР, и дружба двух стран "имеет глубокие корни".

"И сейчас для нашей страны первым приоритетом являются отношения с РФ", - сказал северокорейский диктатор.

Отметим, Путин и Ким намерены обсудить, прежде всего, поставки боеприпасов из Северной Кореи для российской армии. В ответ Ким хочет получить от России продовольственную помощь и некоторые военные технологии.

Пока неясно, что будет предусматривать соглашение между Северной Кореей и Россией.

Напомним, Украина разорвала отношения с Пхеньяном после того, как страна-изгой признала независимыми государствами две поддерживаемые Россией сепаратистские так называемые "народные республики" на востоке Украины и поддержала войну Москвы.