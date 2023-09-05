Переговоры между Северной Кореей и РФ показывают, что санкции ударили по обороне Москвы

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обсуждение между Северной Кореей и Россией потенциального соглашения, которое позволит Пхеньяну оказать военную поддержку вторжению Москве, является доказательством того, что экономические санкции против России смогли сократить оборонно-промышленную базу страны.

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Об этом пишет издание CNN.

"Мы будем продолжать призывать к этому, и мы будем продолжать призывать Северную Корею соблюдать свои публичные обязательства не поставлять России оружие, которое в конечном итоге приведет к убийству украинцев", - сказал Салливан во время пресс-брифинга в Белом доме во вторник.

Он добавил, что в течение длительного времени США не видели признаков того, чтобы Северная Корея активно снабжала большим количеством боеприпасов или другим военным потенциалом России для войны в Украине.

"Я не могу предположить, что произойдет, я могу лишь сказать, что дискуссии активно продвигаются, о чем свидетельствует тот факт, что их министр обороны (Сергей Шойгу) действительно сел в самолет и полетел в Пхеньян, чтобы попытаться продвинуть это вперед", — сказал Салливан.

По его словам, администрация президента Джо Байдена обсуждала возможность предоставления Северной Кореей России оружия "в течение достаточно продолжительного времени", и вполне возможно, что в ближайшем будущем в этих дискуссиях может принять участие северокорейский лидер Ким Чен Ин. В США не исключают, что, возможно, еще будут личные дискуссии на уровне лидеров.

Салливан добавил, что в середине августа Америка ввела специальные санкции, чтобы попытаться воспрепятствовать любым попыткам использовать Северную Корею в качестве канала или источника поставки оружия в Россию и призвала союзников и партнеров сделать то же самое.

В то же время, заместитель представительа Государственного департамента США Ведант Патель во вторник признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей активно продвигаются.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и придерживаться публичного обязательства, взятого Пхеньяном, не предоставлять и не продавать оружие России", – добавил он.

Патель отметил, что Россия была вынуждена отчаянно искать по всему миру оружие, которое можно было использовать в войне в Украине из-за санкций США.

Союз России и Северной Кореи: какие цели преследуют диктаторы

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию, чтобы встретиться с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки в РФ большего количества оружия для войны против Украины.

Предметом встречи двух диктаторов станет снабжение Северной Кореей России дополнительного оружия для ее войны в Украине и другое военное сотрудничество.

Ким также стремится получить продовольственную помощь для своей обедневшей страны

В марте США заявляли, что имеют доказательства того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея продавала ракеты российскому ЧВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информацию "сплетнями и домыслами".

При этом заявляла о подтверждении поставок КНДР оружия "Вагнеру" и Великобритания.