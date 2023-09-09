Кім Чен Ин готовий укласти з Путіним угоду про постачання зброї

Найближчими днями лідер Північної Кореї Кім Чен Ин збирається поїхати до Владивостока на Далекому Сході Росії, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним та обговорити продаж боєприпасів Москві для її війни в Україні.

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Про це пише видання Financial Times.

Кім Чен Ин норазі спрямував всі ресурси країни на розвиток економіки та ядерної зброї. Мета полягає в тому, щоб створити ядерний арсенал, який би змінив баланс сил у Північній Азії та потенційно загрожував США. У цьому контексті зростаюче зближення Пхеньяна з Москвою підвищує ризики нестабільності в одному з найнебезпечніших регіонів світу.

Поки неясно, що передбачатиме угода між Північною Кореєю та Росією. Пхеньян міг би запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності — усе це допомогло б Москві відбити контрнаступ Києва. Натомість Москва може постачати Північній Кореї зерно, нафту та військові технології, а також тверду валюту як оплату.

Також Росію може надати Північній Кореї надзвичайно чутливі військові технології, які загрожували б її сусідам, зокрема Південній Кореї та Японії.

"Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", — написали аналітики з вашингтонського мозкового центру CSIS Віктор Ча та Еллен Кім.

Очікувана зустріч Кіма і Путіна на полях Східного економічного форуму у Владивостоці також знаменує ширшу військову угоду. У липні міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Пхеньян і відвідав виставку зброї, на якій були представлені бойові та розвідувальні безпілотники та новітні міжконтинентальні балістичні ракети режиму.

Зауважимо, ще в березні США заявляли, що мають докази того, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея продавала ракети російській ПВК "Вагнер" у розпал битви за Бахмут, хоча керівник цієї структури Євген Пригожин називав цю інформацію "плітками і домислами".

Пхеньян прямо підтримав війну Москви в Україні, наклавши вето на резолюцію ООН, яка засуджує вторгнення, визнаючи російську окупацію Донецька та Луганська.