Ким Чен Ын готов заключить с Путиным соглашение о поставках оружия

В ближайшие дни лидер Северной Кореи Ким Чен Ын собирается поехать во Владивосток на Дальнем Востоке России, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить продажу боеприпасов Москве для ее войны в Украине.

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Об этом пишет издание Financial Times.

Ким Чен Ин направил все ресурсы страны на развитие экономики и ядерного оружия. Цель состоит в том, чтобы создать ядерный арсенал, который изменил бы баланс сил в Северной Азии и потенциально угрожал США. В этом контексте растущее сближение Пхеньяна с Москвой повышает риски нестабильности в одном из самых опасных регионов мира.

Пока неясно, что будет предусмотрено соглашение между Северной Кореей и Россией. Пхеньян мог бы предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности — все это помогло бы Москве отразить контрнаступление Киева. Москва может поставлять Северной Корее зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты.

Также Россию может предоставить Северной Корее чрезвычайно чувствительные военные технологии, которые угрожали бы ее соседям, в частности, Южной Корее и Японии.

"Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений с обычными вооружениями и продовольственной/энергетической помощи, возможно, к передовым технологиям для спутников, атомных подлодок и баллистических ракет", - написали аналитики из вашингтонского мозгового центра CSIS Виктор Ча и Эл .

Ожидаемая встреча Кима и Путина на полях Восточного экономического форума во Владивостоке также знаменует более широкое военное соглашение. В июле министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и посетил выставку оружия, где были представлены боевые и разведывательные беспилотники и новейшие межконтинентальные баллистические ракеты режима.

Заметим, еще в марте США заявляли, что имеют доказательства того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея продавала ракеты российскому ЧВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информацию "сплетнями и домыслами".

Пхеньян прямо поддержал войну Москвы в Украине, наложив вето на резолюцию ООН, осуждающую вторжение, признавая российскую оккупацию Донецка и Луганска.