У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти РФ: коли планують ухвалити

У Європейському Союзі розпочали роботи над підготовкою 14-го пакету санкцій проти країни-агресора РФ який планують прийняти навесні.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, новий санкційний пакет може містити обмежувальні заходи, наприклад, у морській галузі.

"Новий пакет санкцій, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням – наприклад у морській галузі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти", - зауважив Домбровскіс.

Він додав, що 14-й пакет санкцій проти Росії мають прийняти навесні.

Віцепрезидент Європейської комісії також підкреслив, що у ЄС шукають можливості, як припинити обхід санкцій через дочірні компанії західних держав, які працюють за межами Європи.

"Ми продовжуватимемо тиснути на Росію і на тих, хто її підтримує на полі бою, де б вони не були. Ми будемо продовжувати переслідувати приближених Путіна. І ми продовжуватимемо переслідувати тих, хто допомагає Росії обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал", - наголосив Домбровскіс.

Водночас він визнав, що санкції проти Росії могли б працювати ефективніше.

"З точки зору ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями", – підкреслив Домбровскіс.

До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії

23 лютого Європейський Союз схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.

Черговий, 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ містить 10 іноземних компаній, включно з чотирма з КНР, свідчать дані Офіційного журналу ЄС.

Зокрема, списки поповнили компанія RG Solutions Limited, що базується в Гонконгу, й три фірми з материкового Китаю - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd та Yilufa Electronics Ltd.

Також до списків включили TOO Elem Group з Казахстану, Thai IT Hardware Co., Ltd з Таїланду та Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi з Туреччини.

Крім того, влада ЄС вирішила, що обмеження в галузі імпортно-експортного контролю поширюватимуться на Conex Doo Beograd-Stari Grad із Сербії, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. зі Шрі-Ланки та Si2 Microsystems Pvt Ltd з Індії.

У ЄС вважають, що компанії цих країн підтримують російський військово-промисловий комплекс і беруть участь в обході торговельних обмежень. З іншого боку, ці структури опосередковано надають підтримку ОПК Росії, торгуючи елементами електронного обладнання, що необхідні збройним силам і військовій промисловості.

Джерело фото: ua.depositphotos.com