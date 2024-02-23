ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.

Про це 23 лютого повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Зазначається, що Рада ЄС постановила запровадити обмежувальні заходи ще щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові списки, узгоджені сьогодні, стосуються насамперед військового та оборонного секторів і пов’язаних з ними осіб, у тому числі тих, хто бере участь у постачанні озброєння з КНДР до Росії, а також членів судової системи, місцевих політиків і осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, зараз поширюються на понад 2 тис. фізичних та юридичних осіб.

Зазначені особи підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд або транзит територією ЄС.

Рада ЄС додала 27 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує ВПК Росії у її загарбницькій війні проти України. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Деякі з цих організацій розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина) і брали участь в обході торговельних обмежень, інші є російськими організаціями, які займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронні компоненти для військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює перелік заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки шляхом додавання компонентів для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Окрім того, ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють, зокрема, збільшенню російського промислового потенціалу, таких як електричні трансформатори.

"Ми досягаємо сумної позначки у два роки відтоді, як Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, Європейський Союз продовжує тиск на Росію. Сьогодні ми посилюємо обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлюючись на інші організації в третіх країнах, які постачають обладнання, а також осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості знищити російську військову машину та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет", - прокоментував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 21 лютого Європейський Союз погодив свій 13-й пакет санкцій проти Росії. Пакет офіційно затверджено до другої річниці початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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