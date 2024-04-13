США и Великобритания ввели санкции против алюминия, меди и никеля из РФ

12 апреля Министерство финансов США в координации с Великобританией ввели санкции против экспорта Россией алюминия, меди и никеля.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Министерство финансов США в координации с Соединенным Королевством запрещает импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, а также ограничивает использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение подтверждает соблюдение Министерством финансов заявления лидеров G7 относительно сокращения доходов России от продажи металлов.

"Новые запреты на ключевые металлы, согласованные с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, продолжат нацеливаться на доходы, которые РФ может получить, чтобы продолжать свою жестокую войну против Украины. Такими действиями мы стремимся снизить доходы РФ, одновременно защитив наших партнеров и союзников от нежелательных побочных эффектов", — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Лишая Путина возможности вести незаконную войну в Украине, лучше если мы будем действовать вместе с нашими союзниками. Благодаря лидерству Британии в этой сфере наши решительные действия из США по совместному запрету российских металлов на двух крупнейших биржах не позволят Кремлю направить больше денег в свою военную машину", — отметил министр финансов Британии Джереми Хант.

В результате сегодняшних санкций биржам металлов, таким как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME), будет запрещено принимать новый алюминий, медь и никель из РФ, произведенный после 13 апреля 2024 года.

В сообщении правительства Великобритании отмечено, что биржи металлов играют ключевую роль в содействии торговле промышленными металлами, а Лондонская и Чикагская биржи имеют склады по всему миру. Вместе они являются двумя крупнейшими в мире биржами металлов и устанавливают глобальные базовые цены для торговли недрагоценными металлами.

"Металлы являются крупнейшим экспортным товаром России после энергоносителей, хотя их стоимость снижается после вторжения России в Украину. В 2022 году они составляли 25 миллиардов долларов, упав до 15 миллиардов долларов в 2023 году из-за усилий G7 и союзников свернуть рынок. Сегодняшние действия еще больше ограничат способность России зарабатывать деньги на ее сокращающемся экспорте металлов, нанося еще один удар финансированию Путиным его незаконной войны в Украине", - говорится в сообщении правительства Великобритании.

Напомним, Великобритания запретила импорт российских алмазов, алюминия, меди и никеля еще в мае 2023 года.

Но, как сообщал Reuters, доля доступных запасов алюминия российского производства на складах, зарегистрированных Лондонской биржей металлов (LME), выросла до 90,4% в декабре по сравнению с 78,8% в ноябре.