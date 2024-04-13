США та Британія ввели санкції проти алюмінію, міді й нікелю з РФ

12 квітня Міністерство фінансів США в координації з Великою Британією ввели санкції проти експорту Росією алюмінію, міді та нікелю.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"Міністерство фінансів США в координації зі Сполученим Королівством забороняє імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежує використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами" - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що це рішення підтверджує дотримання Міністерством фінансів заяви лідерів G7 щодо скорочення доходів Росії від продажу металів.

"Нові заборони на ключові метали, які узгоджені з нашими партнерами у Сполученому Королівстві, продовжать націлюватися на доходи, які РФ може отримати, щоб продовжувати свою жорстоку війну проти України. Такими діями ми прагнемо зменшити прибутки РФ, одночасно захистивши наших партнерів і союзників від небажаних побічних ефектів", — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

"Позбавляючи Путіна спроможності вести незаконну війну в Україні, краще якщо ми будемо діяти разом із нашими союзниками. Завдяки лідерству Британії в цій сфері наші рішучі дії зі США щодо спільної заборони російських металів на двох найбільших біржах не дозволять Кремлю спрямувати більше грошей у свою військову машину", — зазначив міністр фінансів Британії Джеремі Хант.

В результаті сьогоднішніх санкцій біржам металів, таким як Лондонська біржа металів (LME) і Чиказька товарна біржа (CME), буде заборонено приймати новий алюміній, мідь і нікель з РФ, який вироблений після 13 квітня 2024 року.

У повідомленні уряду Британії зазначено, що біржі металів відіграють ключову роль у сприянні торгівлі промисловими металами, а Лондонська і Чиказька біржі мають склади по всьому світу. Разом вони є двома найбільшими у світі біржами металів і встановлюють глобальні базові ціни для торгівлі недорогоцінними металами.

"Метали є найбільшим експортним товаром Росії після енергоносіїв, хоча їх вартість знижується після вторгнення Росії в Україну. У 2022 році вони становили 25 мільярдів доларів, впавши до 15 мільярдів доларів у 2023 році через зусилля G7 та союзників згорнути ринок. Сьогоднішні дії ще більше обмежать здатність Росії заробляти гроші на її експорті металів, що скорочується, завдаючи ще одного удару фінансуванню Путіним його незаконної війни в Україні", - йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

Нагадаємо, Британія заборонила імпорт російських алмазів, алюмінію, міді і нікелю ще у травні 2023 року.

Але, як повідомляв Reuters, частка доступних запасів алюмінію російського виробництва на складах, зареєстрованих Лондонською біржею металів (LME), зросла до 90,4% у грудні порівняно з 78,8% у листопаді.