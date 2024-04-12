ЄС визнав порушення та обхід санкцій кримінальним злочином: яке покарання передбачено

12 квітня Рада Європейського союзу остаточно ухвалила закон, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій, запроваджених Євросоюзом. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Ради ЄС.

Встановлюється, що в усіх країнах-членах Євросоюзу кримінальним злочином будуть вважатися, наприклад, допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля підсанкційними товарами чи здійснення забороненої фінансової діяльності. Це ж стосується і підбурювання, пособництва та сприяння правопорушенням.

Зазначається, що суворість покарання буде залежати від характеру та обсягів скоєного злочину. У свою чергу, навмисне порушення міжнародних санкцій каратиметься особливо жорстко, аж до тюремного ув’язнення. На осіб, причетних до порушення та обходу обмежувальних заходів ЄС, можуть додатково накладатися штрафи.

Юридичних осіб (компанії) притягуватимуть до відповідальності, якщо злочин скоїла людина, що обіймає керівну посаду. У таких випадках санкції можуть включати заборону підприємницької діяльності та відкликання дозволів і ліцензій на ведення бізнесу в ЄС.

Директива набуде чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени Євросоюзу матимуть рік, аби інтегрувати положення у своє національне законодавство.

Європейські санкції проти РФ

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Євросоюз застосував вже 13 пакетів індивідуальних та секторальних економічних санкцій проти країни-агресора РФ. Останній пакет обмежень було ухвалено 23 лютого 2024 року. Санкції запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України. Крім того, рішенням було розширено перелік заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Наразі триває робота над 14-м пакетом антиросійських санкцій. Як повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, нові обмеження мають ухвалити вже навесні. Він також наголосив, що у ЄС шукають можливості, як припинити обхід санкцій через дочірні компанії західних держав, які працюють за межами Європи.

Зазначимо, що найбільш примітними сферами обходу росіянами санкцій є використання третіх країн в якості хабів для змішування або переробки російських газу та нафти, які заборонено постачати до країн ЄС безпосередньо, і подальшого продажу в країни Заходу; а також їх використання для перепродажу до РФ технологій, критично важливих для розробки зброї, яка згодом може використовуватися проти України.

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