Євросоюз продовжив персональні санкції проти росіян до 15 вересня 2024 року

Європейська рада продовжила обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців - до 15 вересня 2024 року.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що фігурують у переліку. Санкції, як і раніше, застосовуватимуться до більш ніж 2100 фізичних та юридичних осіб, багато з яких стали об'єктом санкцій у відповідь на невиправдану і непровоковану військову агресію Росії проти України.

Також у контексті перегляду санкцій Рада ухвалила рішення не продовжувати санкції для трьох осіб та виключити зі списку дев'ять померлих.

У Європейській Раді нагадали, що після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України ЄС масово розширив санкції проти Росії з метою послабити економічну базу Росії, позбавити її критично важливих технологій та ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну.

"14 та 15 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила висновки, в яких підтвердила своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, та підтвердила непохитну підтримку ЄС незалежності України, суверенітету та територіальної цілісності у межах своїх міжнародно визнаних кордонів та невід'ємне право на самооборону від агресії Росії", - йдеться в повідомленні органу.

Європейська рада також заявила, що здатність Росії вести агресивну війну має бути ще більше ослаблена, у тому числі шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їх повного та ефективного здійснення та запобігання їхньому обходу.

Нагадаємо, Європейський Союз до 24 лютого 2025 року продовжив дію санкцій проти Росії, які ввели у відповідь на окупацію частини території України.

Крім того, 29 січня Рада Європейського союзу продовжила ще на шість місяців - до 31 липня 2024 року, свої обмежувальні заходи проти Росії через продовження нею війни проти України.

21 лютого Європейський Союз схвалив свій 13-й пакет санкцій проти Росії.

До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії

Черговий, 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ, містить 10 іноземних компаній, включно з чотирма з КНР, свідчать дані Офіційного журналу ЄС.

Зокрема, списки поповнили компанія RG Solutions Limited, що базується в Гонконгу, й три фірми з материкового Китаю - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd та Yilufa Electronics Ltd.

Також до списків включили TOO Elem Group з Казахстану, Thai IT Hardware Co., Ltd з Таїланду та Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi з Туреччини.

Крім того, влада ЄС вирішила, що обмеження в галузі імпортно-експортного контролю поширюватимуться на Conex Doo Beograd-Stari Grad із Сербії, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. зі Шрі-Ланки та Si2 Microsystems Pvt Ltd з Індії.

У ЄС вважають, що компанії цих країн підтримують російський військово-промисловий комплекс і беруть участь в обході торговельних обмежень. З іншого боку, ці структури опосередковано надають підтримку ОПК Росії, торгуючи елементами електронного обладнання, що необхідні збройним силам і військовій промисловості.

