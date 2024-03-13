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Евросоюз продлил персональные санкции против россиян до 15 сентября 2024 года

Евросоюз продлил персональные санкции против россиян до 15 сентября 2024 года
Фото: Depositphotos

Европейский совет продлил ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев – до 15 сентября 2024 года.

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.

Отмечается, что существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов фигурирующих в перечне физическим и юридическим лицам. Санкции по-прежнему будут применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, многие из которых стали объектом санкций в ответ на неоправданную и непровоцированную военную агрессию России против Украины.

Также в контексте пересмотра санкций Рада приняла решение не продлевать санкции для трех человек и исключить из списка девять умерших.

В Европейском Совете напомнили, что после 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины ЕС массово расширил санкции против России с целью ослабить экономическую базу России, лишить ее критически важных технологий и рынков, а также значительно ограничить ее способность вести войну.

"14 и 15 декабря 2023 года Европейский совет принял выводы, в которых подтвердил свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава Организации Объединенных Наций и подтвердила непоколебимую поддержку ЕС независимости Украины, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ и неотъемлемое право на самооборону от агрессии России", – говорится в сообщении органа.

Европейский совет также заявил, что способность России вести агрессивную войну должна быть еще более ослаблена, в том числе путем дальнейшего ужесточения санкций, а также путем их полного и эффективного осуществления и предотвращения их обхода.

Напомним, Европейский Союз до 24 февраля 2025 года продлил действие санкций против России, которые ввел в ответ на оккупацию части территории Украины.

Кроме того, 29 января Совет Европейского союза продлил еще на шесть месяцев - до 31 июля 2024 года, свои ограничительные меры против России из-за продолжения ею войны против Украины.

21 февраля Европейский Союз одобрил свой 13-й пакет санкций против России.

В 13-й пакет санкций ЕС против РФ вошли китайские компании

Очередной, 13-й пакет санкций ЕС против РФ, содержит 10 иностранных компаний, включая четыре из КНР, свидетельствуют данные Официального журнала ЕС.

В частности, списки пополнили базирующаяся в Гонконге компания RG Solutions Limited и три компании с материкового Китая - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd.

Также в списки включены TOO Elem Group из Казахстана, Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда и Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции.

Кроме того, власти ЕС решили, что ограничения в области импортно-экспортного контроля будут распространяться на Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. из Шри-Ланки и Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии.

В ЕС полагают, что компании этих стран поддерживают российский военно-промышленный комплекс и принимают участие в обходе торговых ограничений. Кроме того, эти структуры косвенно оказывают поддержку ОПК России, торгуя элементами электронного оборудования, необходимыми вооруженным силам и военной промышленности.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко