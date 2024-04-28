Азартные игры в Украине: правоохранители заблокировали 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел

В ходе борьбы с незаконным игорным бизнесом в Украине по состоянию на конец апреля правоохранители расследуют более 450 уголовных правонарушений. Также правоохранители заблокировали более 2500 вебсайтов, которые незаконно организовывали азартные игры и предоставляли доступ в онлайн-казино без лицензии.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

С начала года в суд уже направлено 72 обвинительных акта, 68 из которых касаются участников преступных группировок. О подозрении в причастности к организации азартных игр без лицензии сообщено 21 человеку.

В 2023 году стражи порядка зарегистрировали 169 подобных правонарушений, 74 лицам объявлено о подозрении. В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек.

В рамках борьбы с онлайн-казино правоохранители уже:

Изъяли более 7000 единиц компьютерной и другой техники.

Провели около 500 обысков и 700 осмотров адресов.

Прекратили деятельность 10 казино.

Заблокировали более 2500 вебсайтов, которые незаконно организовывали азартные игры и предоставляли доступ в онлайн-казино без лицензии.

Сообщается, что прокуроры осуществляют процессуальное руководство по делам крупных компаний, причастных к организации и работе нелегальных онлайн-казино. Один из таких кейсов – легализация средств по незаконным азартным играм онлайн на общую сумму 4,8 млрд грн.

Продолжается досудебное расследование по подсанкционному юридическому лицу, которое, находясь под контролем структур и граждан РФ, организовало незаконную букмекерскую деятельность под брендом международной букмекерской конторы.

Ограничение деятельности онлайн-казино

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.

24 апреля ВР поддержала законопроект о ликвидации Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

Предпосылкой для этого стала петиция об ограничении доступа к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. командира отделения БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сержанта Павла Петриченко, которую он зарегистрировал 29 марта.

В своей петиции Петриченко отмечал, что уже третий год военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.

В тот же день, 29 марта, Зеленский отреагировал на петицию. В вечернем обращении к народу глава государства поручил руководителям Службы безопасности Украины, Госслужбы спецсвязи, Министерству цифровой трансформации и секретарю Совета национальной безопасности и обороны собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.

Уже 4 апреля парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу доработанный законопроект №9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования госрегулирования организации и проведения азартных игр и лотерей.

Источник фото: ua.depositphotos.com