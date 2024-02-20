ЕС продлил действие санкций против РФ еще на год

Европейский союз до 24 февраля 2025 г ода продлил действие санкций против России, которые ввели в ответ на оккупацию части территории Украины.

Об этом идет речь в официальном сообщении Европейского Союза.

Отмечается, что решение о продлении санкций против РФ было принято 19 февраля, оно вступило в силу 20 февраля.

"По результатам пересмотра Решение от 23 февраля 2022 года относительно ограничительных мер в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию Российской Федерацией определенных неподконтрольных правительству территорий Украины и до тех пор, пока незаконные действия РФ продолжают нарушать запрет на применение силы, являющейся серьезным нарушением международного права целесообразно сохранить в силе все меры, которые введены ЕС, и принять дополнительные меры, если это будет необходимо", - подчеркнули в Совете Европейского Союза.

Там добавили, что содержащиеся в Решении ограничительные меры от 23 февраля 2022 года должны быть продлены еще на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года.

Напомним, 29 января Совет Европейского союза продлил еще на шесть месяцев до 31 июля 2024 года свои ограничительные меры против России из-за продолжения РФ войны против Украины.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года ЕС принял уже 12 пакетов новых санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Последний был принят в декабре 2023 года. По сообщениям СМИ, сейчас ЕС готовит и 13-й пакет .

В 13-м пакете санкций против РФ Европейская комиссия не введет новых запретов на импорт российских товаров. Он будет самым слабым из всех.

Еврокомиссия хочет быстро принять новый пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.

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