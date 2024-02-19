Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций против РФ - Сийярто

Введение новых санкций Европейским Союзом против России бесперспективно и лишь наносит ущерб экономике ЕС, однако Венгрия не собирается блокировать их введение.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто во время пресс-конференции в Брюсселе 19 февраля, пишет "Радио Свобода".

По словам министра, все пункты 13-го пакета санкций Европейского Союза против России, которые могли причинить вред интересам Венгрии, были исключены. Поэтому страна не будет препятствовать его принятию.

Однако Сийярто продолжил критику в адрес политики ЕС, подчеркивая, что введенные санкции не только не способствуют приближению к миру, но и отдаляют от него.

Он подчеркнул, что стратегия ЕС оказалась полностью неудачной и лишь нанесла ущерб экономике Евросоюза, где, по его словам, все еще царит военный психоз.

Министр также выразил мнение, что уже сейчас очевидно, что конфликт в Украине не будет разрешен военным путем.

Напомним, 15 февраля Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России. Страна не согласилась с новыми мерами из-за наличия в списке китайских компаний.

При этом Венгрия была единственным скептиком на заседании послов ЕС, которые в противном случае подписали пакет санкций, нацеленных на почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Москве в военных усилиях.

"Венгры не согласились из-за китайских компаний", – сказал один из чиновников. Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан неоднократно замедляли или ослабляли меры ЕС, направленные на наказание России или помощь Украине.

По словам официальных лиц, дискуссии продлятся и, вероятно, будут рассмотрены министрами государств-членов на встречах на следующей неделе. Сторонники пакета санкций надеются достичь согласия в следующую среду, чтобы уложиться в конечный срок 24 февраля.

13-й пакет санкций ЕС будет самым слабым из всех

В 13-м пакете санкций против РФ Европейская комиссия не придаст новых запретов на импорт российских товаров. При этом Еврокомиссия хочет быстро принять новый пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как надеется, вызовет минимальные прения среди государств-членов, чтобы его быстро приняли.

Новый 13-й пакет будет самым слабым из всех. В него войдут визовые запреты и заморозки активов около 250 человек и организаций.