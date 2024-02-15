Венгрия заблокировала утверждение очередных санкций ЕС против РФ

Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России. Страна не согласилась с новыми мерами ограничений из-за наличия в списке китайских компаний.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что на встрече послов ЕС Венгрия была единственным скептиком, сорвав подписание 13 пакета, который ЕС хочет принять к годовщине вторжения РФ в Украину.

В новый санкционный пакет входят около 200 человек и организаций из РФ, Китая и других стран, которые, как считается, помогают военным усилиям Москвы.

В частности, санкции предлагается наложить против трех китайских компаний и одной индийской.

"Венгры не согласились из-за наличия в санкционном списке китайских компаний", - сообщил изданию один из чиновников ЕС.

Другой добавил, что посол Будапешта "просит немного больше времени для детального анализа предложенных ограничений".

Как пишет издание, попытка ввести санкции против компаний из третьих стран уже была заблокирована группой государств в прошлом году. Если 13 пакет санкций одобрят, это будет первый случай, когда предприятия в Китае и Индии пострадают от санкций ЕС.

Кроме того, послы ЕС согласовали юридические аспекты выделения Украине €50 млрд. Теперь нужно одобрение Европарламента.

13-й пакет санкций ЕС будет самым слабым из всех

В 13-м пакете санкций против РФ Европейская комиссия не добавит новых запретов на импорт российских товаров.

Еврокомиссия хочет быстро принять новый пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как надеется, вызовет минимальные прения среди государств-членов, чтобы его быстро приняли.

Новый 13-й пакет будет самым слабым из всех. В него войдут визовые запреты и заморозки активов около 250 человек и организаций.

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