Угорщина заблокувала затвердження чергових санкцій ЄС проти РФ

Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Країна не погодилась із новими заходами через наявність у списку китайських компаній.

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Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що на зустрічі послів ЄС Угорщина була єдиним скептиком, зірвавши підписання 13-го пакету, який ЄС хоче прийняти до річниці вторгнення РФ в Україну.

У новий санкційний пакет входять майже 200 осіб та організацій з РФ, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають військовим зусиллям Москви.

Зокрема, санкції пропонується накласти проти трьох китайських компаній та однієї індійської.

"Угорці не погодилися через наявність у санкційному списку китайських компаній", - повідомив виданню один з чиновників ЄС.

Інший додав, що посол Будапешта "просить трохи більше часу для детального аналізу запропонованих обмежень".

Як пише видання, спробу ввести санкції проти компаній із третіх країн уже було заблоковано групою держав минулого року. Якщо 13-й пакет санкцій схвалять, це буде перший випадок, коли підприємства в Китаї та Індії постраждають від санкцій ЄС.

Крім того, посли ЄС погодили юридичні аспекти щодо виділення Україні €50 млрд. Тепер потрібне схвалення Європарламенту.

13-й пакет санкцій ЄС буде найслабшим з усіх

У 13-му пакеті санкцій проти РФ Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів.

Єврокомісія хоче швидко прийняти новий пакет санкцій до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.

Новий 13-й пакет буде найслабшим з усіх. До нього увійдуть візові заборони та замороження активів близько 250 осіб та організацій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com