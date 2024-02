Депутаты Европарламента призвали ЕС продлить и расширить санкции против России и Беларуси

Депутаты Европарламента призвали Евросоюз продлить и расширить санкции против России и ее союзницы Беларуси, включающие, в частности, запрет импорта российского урана и металлургической продукции в ЕС, прекращение ядерного сотрудничества с Россией и т. д.

Об этом говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента.

"ЕС должен поддержать Украину всем необходимым, чтобы Киев мог выиграть войну против России", – отметили парламентарии.

В частности, это касается российских активов, которые должны быть конфискованы.

В документе подчеркивается срочность создания надежного правового режима, позволяющего конфисковать российские государственные активы, замороженные ЕС, и использовать их для восстановления Украины и компенсации жертвам войны.

"Россия должна быть обязана выплатить наложенные на нее репарации, чтобы обеспечить существенный вклад в восстановление Украины", - говорится в резолюции.

Евродепутаты также призывают ЕС сохранить и расширить свою политику санкций против Москвы и союзника России Белоруссии, которые включают:

запрещение импорта российского урана и металлургической продукции в ЕС;

прекращение ядерного сотрудничества с Россией;

введение полного эмбарго на импорт ЕС российской сельскохозяйственной и рыбной продукции;

также ископаемого топлива и сжиженного газа, транспортируемого морем по трубопроводам.

Кроме того, Европарламент осуждает все страны, компании, ассоциации и отдельных лиц, которые помогают Москве обходить ограничительные меры ЕС, заявляя, что эти подрывные действия должны быть криминализированы на уровне ЕС.

Необходимо поставлять Украине боеприпасы, ракеты и системы ПВО

Евродепутаты констатируют, что все еще существуют огромные отличия в уровне военной поддержки, предоставляемой Украине странами-членами ЕС, и призывают сделать необходимые инвестиции в европейскую оборонно-промышленную базу. Это очень важно для удовлетворения потребностей Украины и пополнения истощенных запасов в ЕС.

Особенно важными для Украины евродепутаты считают сложные системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, такие как TAURUS, Storm Shadow/SCALP, различные виды артиллерии и боеприпасов (в том числе 155 мм), а также беспилотники и оружие для противодействия им.

Депутаты Европарламента отмечают, что все союзники ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном плане не менее 0,25% своего ВВП в год.

Также парламентарии призывают страны ЕС немедленно начать диалог с оборонными компаниями с целью обеспечения увеличения производства и поставок боеприпасов, снарядов и ракет в Украину, которые должны быть приоритетными перед заказами из других третьих стран. Кроме того, они призывают Палату представителей США принять давно откладываемый пакет военной помощи Украине без каких-либо дальнейших промедлений.

В тексте резолюции отмечается, что для победы Киева не должно быть "никаких самоограничений на военную помощь Украине". При этом Европарламент подтверждает необходимость предоставить Украине все необходимое для возобновления полного контроля за ее международно признанной территорией.

Напомним, 28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине €50 млрд на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического обновления и интеграции в ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз не видит необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину накануне запланированного истечения срока действия контракта в конце года.

Добавим, что в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения Европейский Союз одобрил 13-й пакет санкций против России. Ограничительные меры ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, причастных к подрыву суверенитета Украины.

В 13-й пакет санкций ЕС против РФ вошли китайские компании

Очередной, 13-й пакет санкций ЕС против РФ содержит 10 иностранных компаний, включая четыре из КНР, свидетельствуют данные Официального журнала ЕС.

В частности, списки пополнили базирующаяся в Гонконге компания RG Solutions Limited и три фирмы из материкового Китая - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd.

Также в списки включены TOO Elem Group из Казахстана, Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда и Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции.

Кроме того, власти ЕС решили, что ограничения в области импортно-экспортного контроля будут распространяться на Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. из Шри-Ланки и Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии.

В ЕС полагают, что компании этих стран поддерживают российский военно-промышленный комплекс и принимают участие в обходе торговых ограничений. Кроме того, эти структуры косвенно оказывают поддержку ОПК России, торгуя элементами электронного оборудования, необходимыми вооруженным силам и военной промышленности.

Фото: ua.depositphotos.com