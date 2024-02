Депутати Європарламенту закликали ЄС продовжити і розширити санкції проти Росії та Білорусі

Депутати Європарламенту закликали Євросоюз продовжити і розширити санкції проти Росії та її союзниці Білорусі, які включають, зокрема, заборону імпорту російського урану та металургійної продукції до ЄС, припинення ядерної співпраці з Росією і т. д.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій депутатами Європарламенту.

"ЄС повинен підтримати Україну всім необхідним, щоб Київ міг виграти війну проти Росії", - зазначили парламентарі.

Зокрема, це стосується російських активів, які мають бути конфісковані.

У документі підкреслюється терміновість створення надійного правового режиму, який би дозволив конфіскувати російські державні активи, заморожені ЄС, і використовувати їх для відновлення України та компенсації жертвам війни.

"Росія має бути зобов’язана виплатити накладені на неї репарації, щоб забезпечити суттєвий внесок у відбудову України", - йдеться в резолюції.

Євродепутати також закликають ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти Москви та союзника Росії Білорусі, які включають:

заборону імпорту російського урану та металургійної продукції до ЄС;

припинення ядерної співпраці з Росією;

запровадження повного ембарго на імпорт ЄС російської сільськогосподарської та рибної продукції;

також викопного палива та зрідженого природного газу, що транспортується морем по трубопроводах.

Крім того, Європарламент засуджує всі ті країни, компанії, асоціації та окремих осіб, які допомагають Москві обходити обмежувальні заходи ЄС, заявляючи, що ці підривні дії мають бути криміналізовані на рівні ЄС.

Необхідно постачати Україні боєприпаси, ракети та системи ППО

Євродепутати констатують, що все ще існують величезні відмінності у рівні військової підтримки, яку надають Україні країни-члени ЄС, і закликають зробити необхідні інвестиції в європейську оборонно-промислову базу. Це надзвичайно важливо для задоволення потреб України та поповнення виснажених запасів в ЄС.

Особливо важливими для України євродепутати вважають складні системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, такі як TAURUS, Storm Shadow/SCALP, різні види артилерії та боєприпасів (зокрема 155 мм), а також безпілотники та зброю для протидії їм.

Депутати Європарламенту зазначають, що усі союзники ЄС і НАТО повинні підтримувати Україну у військовому плані не менше ніж 0,25% свого ВВП на рік.

Також парламентарі закликають країни ЄС негайно розпочати діалог з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва та поставок боєприпасів, снарядів та ракет в Україну, які мають бути пріоритетними перед замовленнями з інших третіх країн. Крім того, вони закликають Палату представників США прийняти пакет військової допомоги Україні, який давно відкладається, без будь-яких подальших зволікань.

У тексті резолюції наголошується, що для перемоги Києва не повинно бути "жодних самообмежень на військову допомогу Україні". При цьому Європарламент підтверджує необхідність надати Україні все необхідне для відновлення повного контролю над її міжнародно визнаною територією.

Нагадаємо, 28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні €50 млрд на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну напередодні запланованого закінчення терміну дії контракту наприкінці року.

Додамо, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Європейський Союз схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.

До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії

Черговий, 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ містить 10 іноземних компаній, включно з чотирма з КНР, свідчать дані Офіційного журналу ЄС.

Зокрема, списки поповнили компанія RG Solutions Limited, що базується в Гонконгу, й три фірми з материкового Китаю - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd та Yilufa Electronics Ltd.

Також до списків включили TOO Elem Group з Казахстану, Thai IT Hardware Co., Ltd з Таїланду та Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi з Туреччини.

Крім того, влада ЄС вирішила, що обмеження в галузі імпортно-експортного контролю поширюватимуться на Conex Doo Beograd-Stari Grad із Сербії, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. зі Шрі-Ланки та Si2 Microsystems Pvt Ltd з Індії.

У ЄС вважають, що компанії цих країн підтримують російський військово-промисловий комплекс і беруть участь в обході торговельних обмежень. З іншого боку, ці структури опосередковано надають підтримку ОПК Росії, торгуючи елементами електронного обладнання, що необхідні збройним силам і військовій промисловості.

Фото: ua.depositphotos.com