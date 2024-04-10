Суд ЄС скасував санкції проти російських олігархів Фрідмана й Авена

Суд Європейського Союзу 10 квітня скасував персональні санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михайла Фрідмана — основних акціонерів російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Про це пише Reuters.

Зазначається, що суд Європейського Союзу постановив виключити російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена зі списку осіб, проти яких поширюються санкції Європейського Союзу після нападу Росії на Україну в 2022 році.

"Загальний суд вважає, що жодна з причин, викладених у перших актах, не є достатньо обґрунтованою, і тому включення пана Авена та пана Фрідмана до списків, про які йде мова, не було виправданим", — йдеться в заяві суду.

Кошти та активи обох олігархів були заморожені після того, як Європейська Рада ввела санкції після російського вторгнення.

Обидва є основними акціонерами конгломерату "Альфа-Груп", до якого входять провідний російський приватний банк "Альфа-банк" і його найбільший роздрібний постачальник продуктів харчування X5 Retail Group.

Суд постановив, що мільярдери не повинні були бути включені до списку в період з лютого 2022 року по березень 2023 року.

Рішення ЄС у березні 2023 року відновило обмежувальні заходи щодо двох чоловіків, які подали окрему апеляцію на цю дію.

Суд дійшов висновку, що навіть якщо Фрідман і Авен мають тісні зв’язки з російським диктатором Володимиром Путіним, це не означає, що вони підтримували дії чи політику Кремля проти України, або що вони фінансували російську владу.

Протягом двох місяців рішення суду може бути оскарженим.

Водночас, 6 жовтня Служба безпеки України поінформувала про судовий арешт усіх українських активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Йшлося про активи на 17 млрд гривень.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме зі справою, писало, що арешт охопив 100% акцій ПрАТ "Київстар" й частку "Київстару" в ТОВ "Хелсі Україна".

Підставою для цього стало припущення правоохоронців, що зазначені олігархи контролюють акції "Київстару" через нідерландську компанію Veon Ltd.

Наприкінці липня 2023 року уряд націоналізував "Сенс банк", співвласниками якого були Фрідман та Авен. Також суд арештував активи "Моршинської", яка теж належала Фрідману, на 53,4 млн грн.

Михайло Фрідман хоче відсудити в України більше $1 млрд

Компанія ABH Holdings S.A, що належить російському мільярдеру Михайлу Фрідману, вимагає компенсації в розмірі $1 млрд за примусову націоналізацію Україною Sense Bank ("Сенс Банку"). Відповідний позов подано до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID) у Вашингтоні, США

Компанія Фрідмана також заявляє про "свавільні та дискримінаційні" кроки України проти колишніх акціонерів банку, а також про "закулісну кампанію звинувачень у вигаданих порушеннях з боку акціонерів ABHH".

20 грудня СБУ оголосила російського мільярдера Михайла Фрідмана у розшук. Його звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, повалення державної влади чи захоплення території України (ч. 3. статті 110-2 ККУ).

15 грудня 2023 року НБУ анулював ліцензії страхових компаній та інших небанківських фінансових установ, які пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Через кіпрську ABH Ukraine Limited він вказаний бенефіціаром "Альфа-Страхування", ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" і ТОВ "Паритет Фінанс".

Нацбанк призупинив ліцензії "Альфа Страхуванню", "Альфа-Лізингу" та СК "Мотор-Гарант" ще в грудні 2022 року. Це відбулося через невідповідність ділової репутації власників вимогам законодавства. Компаніям було встановлено строк для усунення порушень до 5 грудня 2023 року.

5 вересня Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України та повідомила йому про підозру. Зазначається, що він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.

Сам бізнесмен живе у Великій Британії, хоча та і запровадила проти нього санкції та розпочала розслідування стосовно ймовірного ухилення його від санкцій, але пізніше Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) Великобританії припинило розслідування.