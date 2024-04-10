Суд ЕС отменил санкции против российских олигархов Фридмана и Авена

Суд Европейского Союза 10 апреля отменил персональные санкции против российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана – основных акционеров российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что суд Европейского Союза постановил исключить российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена из списка лиц, на которых распространяются санкции Европейского Союза после нападения России на Украину в 2022 году.

"Общий суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первых актах, не достаточно обоснована, и поэтому включение господина Авена и господина Фридмана в списки, о которых идет речь, не было оправданным", — говорится в заявлении суда.

Денежные средства и активы обоих олигархов были заморожены после того, как Европейский Совет ввел санкции после российского вторжения.

Оба являются основными акционерами конгломерата Альфа-Групп, в который входят ведущий российский частный банк Альфа-банк и его крупнейший розничный поставщик продуктов питания X5 Retail Group.

Суд постановил, что миллиардеры не должны были быть включены в список в период с февраля 2022 года по март 2023 года.

Решение ЕС в марте 2023 года возобновило ограничительные меры в отношении двух мужчин, подавших отдельную апелляцию на это действие.

Суд пришел к выводу, что даже если у Фридмана и Авена тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, это не означает, что они поддерживали действия или политику Кремля против Украины, или что они финансировали российские власти.

В течение двух месяцев решение суда может быть обжаловано.

Отметим, 6 октября Служба безопасности Украиныпроинформировала о судебном аресте всех украинских активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь шла об активах на 17 млрд гривен.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с делом, писал, что арест охватил 100% акций ЧАО "Киевстар" и долю "Киевстара" в ООО "Хелси Украина".

Основанием для этого стало предположение, что указанные олигархи контролируют акции "Киевстара" через нидерландскую компанию Veon Ltd.

В конце июля 2023 года правительство национализировало "Сенс банк", совладельцами которого были Фридман и Авен. Также суд арестовал активы "Моршинской", тоже принадлежавшей Фридману, на 53,4 млн грн.

Михаил Фридман хочет отсудить у Украины более $1 млрд

Компания ABH Holdings SA, принадлежащая российскому миллиардеру Михаилу Фридману, требует компенсации в размере $1 млрд за принудительную национализацию Украиной Sense Bank ("Сенс Банка"). Соответствующий иск подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне, США

Компания Фридмана также заявляет о "произвольных и дискриминационных" шагах Украины против бывших акционеров банка, а также о "закулисной кампании обвинений в вымышленных нарушениях со стороны акционеров ABHH".

20 декабря СБУ объявила российского миллиардера Михаила Фридмана в розыск Его обвиняют в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя, свержение государственной власти или захват территории Украины (ч. 3. статьи 110-2 УКУ).

15 декабря 2023 года НБУ аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом.

Через кипрскую ABH Ukraine Limited он указан бенефициаром "Альфа-Страхование", ООО "Альфа-Лизинг Украина" и ООО "Паритет Финанс".

Нацбанк приостановил лицензии "Альфа Страхованию", "Альфа-Лизинга" и СК "Мотор-Гарант" еще в декабре 2022 года. Это произошло из-за несоответствия деловой репутации владельцев требованиям законодательства. Компаниям был установлен срок устранения нарушений до 5 декабря 2023 года.

5 сентября Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины и сообщила ему о подозрении. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов в России.

Сам бизнесмен живет в Великобритании, хотя и ввела против него санкции и начала расследование относительно вероятного уклонения его от санкций, но позже Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование.