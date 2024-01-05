Российский миллиардер Михаил Фридман хочет отсудить у Украины более $1 млрд

Компания ABH Holdings SA, принадлежащая российскому миллиардеру Михаилу Фридману, требует компенсации в размере $1 млрд за принудительную национализацию Украиной Sense Bank ("Смысл Банка"). Соответствующий иск подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне, США, сообщается на сайте ABH Holdings.

Компания отмечает, что подала запрос на арбитраж в ICSID, поскольку украинские власти якобы незаконно отобрали банк у его владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research.

Компания Фридмана также заявляет о "произвольных и дискриминационных" шагах Украины против бывших акционеров банка, а также о "закулисной кампании обвинений в вымышленных нарушениях со стороны акционеров ABHH".

"Заявленная сумма составляет более $1 млрд. Правовым основанием иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций", - отмечает ABHH.

Также компания апеллирует к необходимости всем государствам соблюдать верховенство права, которое нельзя приостановить на время войны в Украине.

Дело Фридмана

20 декабря СБУ объявила российского миллиардера Михаила Фридмана в розыск. Его обвиняют в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя, свержение государственной власти или захват территории Украины (ч. 3. статьи 110-2 УКУ). По данным Министерства внутренних дел Украины, Фридман скрывается от украинских правоохранителей с 10 октября 2023 года.

15 декабря 2023 года НБУ аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом.

Через кипрскую ABH Ukraine Limited он указан бенефициаром "Альфа-Страхование", ООО "Альфа-Лизинг Украина" и ООО "Паритет Финанс".

Нацбанк приостановил лицензии "Альфа Страхования", "Альфа-Лизинга" и СК "Мотор-Гарант" еще в декабре 2022 года. Это произошло из-за несоответствия деловой репутации владельцев требованиям законодательства. Компаниям был установлен срок устранения нарушений до 5 декабря 2023 года.

5 сентября Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины и сообщила ему о подозрении. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов в России.

Сам бизнесмен живет в Великобритании, хотя и ввела против него санкции и начала расследование против Фридмана относительно вероятного уклонения его от санкций, но позже Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование.