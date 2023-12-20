Российского олигарха Фридмана объявили в розыск

Служба безопасности объявила российского миллиардера Михаила Фридмана в розыск.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД.

Фридман обвиняется в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя, свержение государственной власти или захват территории Украины (ч. 3. статьи 110-2 УКУ).

По данным Министерства внутренних дел, Фридман скрывается от украинских правоохранителей с 10 октября 2023 года.

Дело Фридмана

15 декабря 2023 года НБУ аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом.

Через кипрскую ABH Ukraine Limited он указан бенефициаром "Альфа-Страхование", ООО "Альфа-Лизинг Украина" и ООО "Паритет Финанс".

Нацбанк приостановил лицензии "Альфа Страхованию", "Альфа-Лизинга" и СК "Мотор-Гарант" еще в декабре 2022 года. Это произошло из-за несоответствия деловой репутации владельцев требованиям законодательства. Компаниям был установлен срок устранения нарушений до 5 декабря 2023 года.

5 сентября Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины и сообщила ему о подозрении. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов в России.

Сам бизнесмен, напомним, живет в Великобритании, хотя и ввела против него санкции и начала расследование против Фридмана относительно вероятного уклонения его от санкций, но позже Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование.