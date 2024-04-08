США угрожают банкам и экспортерам Китая "значительными последствиями" в случае помощи РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Китай предупредила банки и экспортеров Поднебесной о "значительных последствиях", если те будут помогать укреплять военный потенциал страны-агрессора РФ.

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Об этом пишет Bloomberg.

"Я подчеркнула, что компании в КНР не должны оказывать финансовую и ресурсную поддержку войне России и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают", - заявила Еллен.

Она подчеркнула, что любые банки, способствующие крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергаются риску санкций США.

Как пишет издание, администрация президента США Джо Байдена пытается расправиться с фирмами по всему миру, которые помогают России избежать санкций, введенных Штатами и их союзниками против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Хотя Китай являлся объектом прошлых предупреждений, послание Йеллен, доставленное в китайскую столицу, было необыкновенной прямой угрозой санкций.

Китай отрицает оказание военной поддержки России

Пекин отрицает предоставление Китаем военной поддержки России для войны против Украины и уверяет в надлежащем контроле за экспортом товаров военного назначения.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

"Позиция Китая в украинском вопросе всегда объективна и справедлива. Мы активно работаем над продвижением мирных переговоров и политического урегулирования", – сказала Мао.

Она заверила в должном контроле китайского военного экспорта.

"Китай регулирует экспорт товаров, подлежащих повышенному контролю, в соответствии с его законами и правилами", - заявила дипломат.

Мао назвала отношения Китая с Россией "нормальными" и призвала "соответствующие страны", очевидно, имея в виду США и остальных партнеров Украины, "не нападать на них и не наносить ущерб законным правам и интересам китайских компаний".

Напомним, российские нефтяные компании сталкиваются с задержками оплаты за нефть и топливо до нескольких месяцев, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали осторожнее в отношении вторичных санкций США.